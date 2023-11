Davidsen: "Lindstrom? Due ragioni sul perchè non giochi nel Napoli"

I talenti danesi, tra certezze, sorprese e novità. Michel Davidsen, una delle prime firme del calcio danese, collega di Bold, li racconta in esclusiva per Tuttomercatoweb.com. Tra chi gioca in A, chi delude, chi è andato altrove e chi è esploso a sorpresa in queste settimane.

Partiamo da Jesper Lindstrom del Napoli: cosa pensi del giocatore? Ti attendevi questo poco minutaggio?

"Ha fatto grandi progressi quando era a Francoforte. In Danimarca ha fatto bene, è vero, ma non ci aspettavamo che esplodesse così in Germania e che diventasse una cessione così pesante dall'Eintracht al Napoli. E' stata una sorpresa gigante per me e per noi".

Però, come detto, non ha spazio in azzurro

"C'è da dire che con la Danimarca non è un titolare e penso che sia perché non riesce a esprimersi con costanza ad alti livello. E immagino che sia lo stesso col Napoli. Ha grandi qualità: è veloce, ha tecnica, visione, un gran tiro. Penso che gli servano solo tempo e pazienza per ambientarsi".