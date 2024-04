David: "Non rinnovo, resto al Lille fino all'arrivo del nuovo club"

Napoli - Qualche giorno fa l'attaccante Jonathan David ha fatto chiarezza sul proprio futuro al Lille. Non ci sarà il rinnovo di contratto ed il Napoli sembra davvero in pole:

"Il mio futuro? Mi resta ancora un anno di contratto con il Lilla: francamente non ci penso, anche se negli anni scorsi ci sono state delle voci. Sono al Lilla e rimarrò qui finché non firmerò con un altro club. Per me è sempre stato così. Rinnovo? Non so se hanno affrontato l’argomento con il mio agente oppure no. Ne parleremo a fine stagione. Mancano ancora partite importanti e voglio concentrarmi sul campo".