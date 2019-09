David Lopez, ex centrocampista del Napoli, alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"Il Napoli ha fatto un colpo straordinario con Fabian perchè giovane e di talento. Può fare qualsiasi ruolo in mezzo al campo perchè ha la qualità per fare le due fasi di gioco. Questa squadra può lottare per lo scudetto perchè hanno speso bene i soldi su questo calciomercato. Li vedo più vicini che mai alla Juve"