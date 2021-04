Dario Vergassola: "Gattuso mi piace, ma Italiano fa le nozze coi fichi secchi"

Dario Vergassola, scrittore, comico e umorista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Ferrero è un bel personaggio. La Sampdoria è abbastanza adagiata in un limbo di tranquillità. Più il Napoli è in una zona in cui deve correre per andare in Champions. Ci dovrà andare. Bello vedere anche lo Spezia in A. Lo Spezia è stato solo una volta in Serie A, quando c'era la guerra. E' tornata in Serie A quando c'è la pandemia. Meglio lasciarla lì e non farla più retrocedere (ride ndr.). A me piacerebbe andare a vedere lo Spezia allo stadio. Domenica prossima giocherà con il Bologna. Domani giocherà contro il Crotone. Italiano? E' molto bravo. Ha fatto le nozze coi fichi secchi. Con una squadra di B, senza grossi mezzi, ha fatto tantissimo. Riesce sempre a far giocare tutti e trova equilibrio. Le 5 terre? Qui è una sorta di Costiera Amalfitana. E' rimasta così com'era 40 anni fa. Mi sono ritrovato a fare una narrazione delle 5 terre come fosse una sorta di favola. Gattuso? Spezzerei una lancia per lui. Per me è forte".