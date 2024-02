Canovi: "Nessun allenatore di livello vuole andare a Napoli"

Dario Canovi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb in cui ha parlato del Napoli Calcio e delle difficoltà che avrà il presidente Aurelio De Laurentiis a trovare l'allenatore per la prossima stagione.

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Dario Canovi a Tuttomercatowe sul tema nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione:

"Stagione tormentata a Napoli? Non poteva che essere così. Nessuno si è davvero domandato perché un allenatore come Spalletti dopo aver vinto un campionato si sia dimesso. Se si fossero posti questa domanda avrebbero capito che è un ambiente in cui è difficile allenare. L’allenatore del prossimo anno? Sarà difficile trovare un allenatore di grande livello. Nessuno vuole andarci. Non credo che uno come Conte sia disposto ad andare a Napoli. Le interferenze del presidente non sono facilmente sopportabili".