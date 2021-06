Danimarca, il dott Boesen: "Eriksen era praticamente morto, non so come abbiamo fatto a salvarlo"

Dopo la grande paura, la giornata ha portato notizie positive sullo stato di salute di Christian Eriksen, centrocampista della Danimarca e dell'Inter che ieri nell'incontro di Euro 2020 fra la sua nazionale e la Finlandia si è accasciato al suolo vittima di un arresto cardiaco. E' il medico della selezione danese a dare rassicurazioni:

"Eriksen è di buon umore e tutti i test sembrano essere a posto", afferma il dottor Morten Boesen nel corso della conferenza stampa sulle condizioni di salute del talento nerazzurro. Il medico ha però rimarcato la gravità del malore occorso al giocatore:

"Christian se n'era andato, praticamente era morto... Era in arresto cardiaco. Non so come abbiamo fatto a rimetterlo al mondo, è successo tutto in maniera così veloce. Io non sono un cardiologo, non posso scendere nei dettagli, per quello ci sono gli specialisti, esperti della materia".

Eriksen è ancora ricoverato: "Bisogna capire che è successo"

Eriksen è ancora ricoverato al Rigshospitalet per ulteriori osservazioni. Su quanto esattamente è successo il medico non può dare al momento risposte. "Non c'è ancora una dinamica certa su quanto accaduto ed è questo è uno dei motivi per cui è ancora in ospedale. È per scoprire cosa è successo", ha aggiunto Boesen.