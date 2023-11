Danimarca, il ct: "Credo ancora in Lindstrom, avrà successo a Napoli! Non resterà per sempre in panchina..."

Ultime notizie Napoli - Il tecnico della nazionale della Danimarca Kasper Hjulmand crede nel successo di Jesper Lindstrom al Napoli. E ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Viaplay.

“Credo ancora in Jesper Lindstom, e credo anche in Jobbe a Napoli. Devono solo ritrovarsi”

Il Napoli ha vinto il campionato italiano la scorsa stagione e gioca in Champions League.

“Non è innaturale dover superare alcuni grandi giocatori. Il Napoli è una squadra da Champions League, è una squadra campione, e non arrivi lì da giovane e pensi solo di dover giocare. È un po' troppo presto per trarre conclusioni. Non resterà seduto lì (in panchina, ndr) tutto il tempo l'anno prossimo in vista della fase finale degli Europei, ma credo che sia ancora un po' troppo presto per concludere”