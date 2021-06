Ultime notizie calcio - Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Nazionale danese, in conferenza stampa è tornato a parlare del caso Eriksen:

"Non è corretto dire che noi abbiamo chiesto di giocare, non è stato così. Non c'entra il protocollo, bisogna andare oltre il protocollo. In caso di Covid avremmo avuto 48 ore di tempo, in caso di arresto cardiaco no".