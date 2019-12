Calciomercato Napoli - Franco Colomba ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Danilo Pereira l'ho avuto al Parma dieci anni fa. Ha una grande fisicità incredibile, nel centrocampo del Napoli può starci ma non è un regista classico perchè non rapido nelle giocate. E' però una bella diga davanti alla difesa. La vittoria degli azzurri a Sassuolo ha riportato il sorriso per queste festività, ma bisogna dargli seguito"