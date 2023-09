Juventus, Danilo: "Allegri vale quanto Guardiola, è leale e corretto! Sulle parole di Bonucci..."

Notizie calcio. Il Corriere dello Sport intervista Danilo, difensore della Juventus. Il giocatore brasiliano ha parlato del suo rapporto con Allegri, che gli ha dato la fascia di capitano, ma anche delle parole di Bonucci:

«Guardiola e Max per me sono primi a pari punti (in un ipotetica classifica di allenatore, ndr). Guardiola è per un calcio più posizionale, anche con lui ho giocato in più ruoli. A destra, al centro, a sinistra, in mezzo al campo. Dalla squadra pretende il controllo della partita in ogni momenti, dà indicazioni precise, concede qualche libertà esclusivamente agli attaccanti».

Su Bonucci: «Sono storie, caratteri e realtà differenti (la sua e quella di Bonucci, ndr). Io voglio che la decisione di smettere sia mia e soltanto mia, spero di poterlo fare tanto con il club quanto con la Nazionale. So che nel calcio possono intervenire altri fattori, gli imprevisti, ma so anche che farà il possibile per avere il pineo controllo di quel momento, anticipandolo».