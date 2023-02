Dani Alves in carcere, una prova choc inguaia ancor di più il brasiliano

Notizie Calcio - Si fa sempre più complicata la situazione di Dani Alves, calciatore brasiliano ex Barcellona con un passato in Italia alla Juventus, in carcere in Spagna dallo scorso 20 gennaio con l’accusa di aggressione sessuale.

Dani Alves in carcere, spunta una nuova prova

Secondo quanto riferisce Marca, ora spunta una nuova prova che incastra ancor di più il brasiliano: ovvero è stato rinvenuto il DNA dell’atleta sui vestiti della vittima e anche sul pavimento del locale dove sarebbe avvenuta la violenza.

La situazione rischia pertanto di precipitare per la bandiera della Seleçao ormai sempre più spalle al muro, con una condanna - a questo punto - che rischia di essere applicata sempre più nella sua interezza.