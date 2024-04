D’Angelo: "Kvaratskhelia non può guadagnare come Natan. I tifosi si sentono traditi perchè è palese che i giocatori non vedano l’ora che la stagione finisca"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Vincenzo D’Angelo, giornalista.

“La stagione del Napoli è terribilmente compromessa perchè ha avuto tante occasioni per riaprirla, ma è sempre in ritardo e ad Empoli ad esempio non si è proprio presentato all’appuntamento. Il Napoli arrivava terzo, quarto, quinto sulle seconde palle, forse la squadra è impaurita, svuotata ed ha perso anche la voglia di stare insieme, di divertirsi. L‘anno scorso la squadra si divertita a giocare, era una macchina bella che volava e che tutti ammiravano.

Tra le cose sbagliate ci sono sicuramente le situazioni contrattuali di alcuni azzurri. Kvara ad esempio, che ha già un valore enorme rispetto a quanto valeva nel momento in cui il Napoli lo ha acquistato. Kvara non può guadagnare come Natan e siamo tutti d’accordo. La stessa faccenda Osimhen, andava sistemata prima.

I tifosi si sentono traditi perchè è palese che i giocatori non vedano l’ora che questa stagione finisca"