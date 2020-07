Damiani: "Osimhen? Se ha cambiato agente all'improvviso vuol dire che è poco equilibrato come ragazzo"

Oscar Damiani, ex calciatore ed agente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ci può stare che dopo tate partite ravvicinate che ci sia un attimo di rilassamento, è umano. Gli allenatori fanno turn over per dare motivazioni a chi gioca meno anche se non rendono come i titolari. Osimhen? La cosa che mi preoccupa è che un calciatore che cambia agente forse non è molto equilibrato, oppure chi gli sta vicino lo sta condizionando un po’. E’ un piccolo campanello dal quale starei ben attento. Il Milan e l’Inter non sono nelle condizioni di spendere 60 mln per Osimhen, il Napoli tiene i bilanci a posto e può permettersi un investimento così importante. Si tratta di un calciatore forte anche se ci sono diverse cose da valutare. E’ veloce, fisico, un contropiedi sta e quindi adatto al gioco fatto di ripartenze”.