Oscar Damiani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “E’ stato duro per il Napoli non lottare fino alla fine, aveva tutte le carte in regola. Non sono convinto del ritorno di Cavani, non mi piacciono questi grandi ritorno. Investirei su un giovane le stesse cifre. In Serie A ha fatto il suo tempo"