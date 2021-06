Damiani: "Non conosco Basic, ma il Napoli lavora bene su questi talenti. Koulibaly via per nuovi stimoli"

Oscar Damiani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non conosco Toma Basic, ma se ne parla molto bene. I dirigenti del Napoli sono molto bravi, avranno scelto il calciatore per motivi specifici. Quest’anno la differenza la faranno gli allenatori. Ci sono stati tanti cambi in Serie A quest’anno. Koulibaly deve andare via per trovare nuovi stimoli, ma costa 50-60 milioni di euro e non sarà facile lasciarlo andare".