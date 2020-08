Damiani: "Nessuna italiana in semifinale di Champions League, è un fallimento"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Oscar Damiani, ex calciatore e procuratore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

"Peccato per l'Atalanta, davvero. Non è stata la miglior Atalanta quella di ieri, fisicamente attraversa forse un momento difficile e anche Zapata non è quello di quello di qualche mese fa e questo un po' ha influito, anche per tener su la palla. IL PSG ha meritato ma l'Atalanta era ad un passo... Mbappè è stato devastante e la differenza l'hanno fatta i campioni, lui e Neymar. Ma la stagione dell'Atalanta resta straordinaria: migliorare non sarà facile ma Gasp che è un fuoriclasse saprà come fare. Certo, che il calcio italiano non abbia una squadra in semifinale di Champions è un fallimento".