Napoli calcio - Oscar Damiani, ex calciatore e noto agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bianconera:

"La sfida tra Juventus e Napoli? Gli azzurri psicologicamente e sul piano del gioco hanno delle difficoltà, i bianconeri sono in crescita, migliorano di partita in partita. La Juventus arriva meglio, però giocare a Napoli non sarà comunque una passeggiata".