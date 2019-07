Damiani: "Mi fido di De Laurentiis ed Ancelotti. Chissà che non sia l'anno buono per il Napoli. Su Icardi..."

Oscar Damiani, agente FIFA, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"E' meglio avere i giocatori in ritiro per fare una preparazione adeguata, ma è importante anche per sviluppare i rapporti interpersonali. Icardi? Nemmeno lui sa dove andrà. E' un giocatore molto forte che ha costi importanti. Se non parte Icardi per l'Inter sarà difficile anche arrivare a Lukaku. Mercato del Napoli? Mi fido di De Laurentiis e Ancelotti, chissà che non possa essere l'anno buono per gli azzurri".