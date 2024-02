Damiani: "Le scelte di Mazzarri contro il Milan? La tattica lascia il tempo che trova"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante di Napoli e Milan Oscar Damiani, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Rafael Leao e Kvaratskhelia? Khvicha ha fatto una grande partita con il Verona, è un giocatore che con le sue caratteristiche deve essere sempre almeno sufficiente, in attesa della grande giocata. Kvaratskhelia dev’essere più continuo.

Le scelte di Mazzarri? La tattica lascia il tempo che trova, gli allenatori devono avere l’intelligenza di capire come dar fastidio agli avversari. Non so come vorrà affrontarla, i giocatori in campo devono correre e dimostrare le proprie qualità: a livello di tattica io di Arrigo Sacchi ne vedo pochi in giro”