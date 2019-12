Damiani: "La coppia Manolas-Koulibaly è assortita male: il senegalese è la brutta copia del passato. Manca la serenità, azzurri non da prime tre in Italia"

Ultime calcio Napoli - Oscar Damiani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Da ex calciatore, quando vai in campo, posso dire che certe cose le dimentichi e non influiscono nella tua mente. Qualcosa si è rotto, è andato storto e questo influisce sul rendimento. La serenità, quello che serve agli atleti, è quello che manca nello spogliatoio del Napoli. La classifica di oggi non è quella che si vede oggi, ma gli azzurri non sono tra le prime tre del campionato italiano. Non critico le scelte, ma la coppia Manolas-Koulibaly è assortita male. Albiol era più intelligente tatticamente. Koulibaly è una brutta copia del passato".