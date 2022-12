Damiani Jr: "Bamba pronto per un palcoscenico importante, Giuntoli ci vede bene: al Napoli servono alternative valide"

Oscar Damiani Jr è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Al Napoli mancava metà squadra ieri, il Lille aveva una squadra al completo. David arriva dal Belgio e si è imposto nel campionato francese. Bamba è completo, è pronto per palcoscenici importanti e Giuntoli ci vede bene anche da lontano. Oltre che in Italia, anche in Europa il Napoli sta crescendo. Bamba può giocare a destra e a sinistra. Le riserve devono essere come i titolari, è importante avere alternative valide. In Italia serve tempo per adattarsi e non sempre lo si concede, applicando etichette di 'non buoni'".