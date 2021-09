Damiani: "Immobile certezza di questo campionato, ma occhio ai giovani Osimhen e Abraham!"

Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Oscar Damiani, ex Napoli e Juventus e agente:

"Caso Osimhen? Una giornata forse sarebbe giusta ma non faccio il giudice sportivo, bisogna attenersi al regolamento. Se giocassi al fantacalcio su chi punteresti in questa stagione? A livello di gol Immobile è una garanzia ma sicuramente ci sono altri giovani interessanti che possono far bene come Abraham e Osimhen

Opinione sul periodo negativo della squadra bianconera? Bisogna stare dentro per capire, di certo non me lo aspettavo, la squadra ha bisogno di continuità specialmente dal punto di vista difensivo. Nonostante il solo punto nelle prime due partite, credo che la Juventus farà un ottimo campionato perché ha sia qualità che un grande allenatore".