Damiani: "Il Napoli ha solo un'avversaria quest'anno per lo scudetto!"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, procuratore ed ex calciatore di Napoli, Milan ed Inter:



Pensieri sulla scelta di formazione conservativa di Pioli?

“Francamente non ne ho capito le ragioni. Sono rimasto sorpreso, va comunque detto che è l’allenatore che vede la squadra tutta la settimana, avrà avuto le sue ragioni. Non è stato il miglior Milan, la squadra attraversa un periodo complicato sia dal punto di vista fisico che mentale. Dopo la grande stagione dello scorso campionato, tutto diventa più complicato nell’anno della conferma”



Il rinnovo ha inciso sulla panchina di Leao?

“E’ un discorso tra gli agenti del ragazzo e la società. Credo che la vicenda abbia influito sul ragazzo, non è il solito Leao, lo vedo perso. Parliamo di un giocatore importante per il Milan, capace di garantire strappi importanti. Probabilmente sono proprio tali caratteristiche che possono aver indotto Pioli ad inserirlo nella ripresa”



L’Inter vera antagonista del Napoli?

“L’antagonista del Napoli è il Napoli stesso, non vedo possibilità di contesa attualmente. E’ una rosa completa che gioca benissimo, merito del tecnico Spalletti che sta svolgendo un lavoro straordinario”



Chi è l’uomo copertina di questo Napoli: Osimhen o Kvara?

“Sono due uomini straordinari, entrambi decisivi. Tuttavia, ritengo che il merito vada sempre diviso fra i vari componenti della rosa. Non soltanto i giocatori, a fare la differenza sono state le capacità e le decisioni del presidente e dei dirigenti”



Il Napoli può davvero puntare alla Champions?

“Nessuno in Europa gioca meglio del Napoli. Dunque, bisogna puntare ad arrivare in fondo, ne ha tutte le capacità. Servirà anche un po’ di fortuna, sempre fondamentale in queste competizioni”



Possibile sanzione al Manchester City?

“Finalmente qualcuno è intervenuto! Anche se non conosco nel dettaglio la situazione e non posso esprimermi con completezza, la regolarità della competizione andrebbe sempre tutelata”

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli