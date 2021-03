Damiani: "Il Napoli ha meritato la vittoria! Osimhen? Commette errori elementari, ma può migliorare"

Napoli Calcio - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Oscar Damiani, agente.

"Milan-Napoli? Gli azzurri hanno meritato, le critiche forse sono state troppo esagerate. Il Milan era un po' rimaneggiato e sul piano atletico ha pagato la partita di Manchester. Però il Napoli ha meritato, bisogna proseguire su questa strada. Osimhen? Non può essere un giocatore decisivo per un Napoli vincente. A volte gli scappa la palla, a questi livelli non è concesso. Se si impegna può migliorare".