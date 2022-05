Damiani: "Il Napoli ha fatto un acquisto di valore sul mercato, c'è da aspettarsi qualche colpo"

L’agente Fifa Oscar Damiani è intervenuto a Tempi Supplementari, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni sul Napoli.

“Ha vinto la squadra più continua, l’Inter ha fatto sette, otto partite negative ed anche il Napoli era lì ma è stato discontinuo. Il Milan ha reagito bene, non era la più forte ma ha meritato lo scudetto.

Il Napoli? Si sta gestendo bene, i bilanci delle società italiane sono complicati, c’è bisogno di vendere e fare plusvalenze, acquistare con ammortamenti quinquiennali. Mi sembra però che la società azzurra non abbia bisogno di vendere tanto, ora ha preso con Olivera un terzino sinistro di valore, è stata una buona scelta. Per il resto c’è ancora tempo, il calciomercato è lungo ed estenuante. Ci sarà da aspettarsi sicuramente qualche colpo, sia in entrata che in uscita. Giuntoli rinforzerà la squadra, non bisogna avere fretta”