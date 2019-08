Damiani: "Icardi non andrà al Monaco: più facile vederlo nel Napoli. Milik? Potrebbe andare all'estero come Ounas"

Calciomercato Napoli - Oscar Damiani ai microfoni di Kiss Kiss Napoli si è soffermato sulle strategie di mercato del Napoli:

"Si entra nel vivo del calciomercato. Qualche calciatore importante si può ancora trasferire. Non è semplice, tante operazioni sono state fatte, il Napoli cerca un attaccante e Icardi è ancora sul mercato. Si parla di Sanchez all'Inter, ma nell'ultima stagione ha segnato un solo gol. Monaco su Icardi? Possibile sul piano economico, a Montecarlo c'è agevolazione sulle tasse. Non credo che il calciatore possa accettare, vedo più facile un'operazione con il Napoli: con lui sarebbe una squadra ancora più forte. Milik? In un 4-4-2 potrebbero giocare insieme, ma potrebbe ache andare all'estero. Ounas? Giuntoli sa come fare, è stato pagato tanto ma non è facile avere 15 mln dal campionato francese. Meglio un prestito con riscatto".