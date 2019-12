Damiani: "Ibra un professionista ma non l'avrei preso, Paredes può migliorare la Juventus"

Ultimissime calcio Napoli - Oscar Damiani, ex calciatore del Napoli e procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

SU HAALAND AL BORUSSIA DORTMUND: "E' un giovane che ha giocato in un campionato non competitivo come i nostri ma ha delle qualità per l'età che ha. Può avere grandi prospettive. Con le sue caratteristiche non sarebbe stato semplice esprimersi al meglio fin da subito in Serie A. Le squadre inglesi e tedesche hanno disponibilità finanziarie più alte delle nostre, per questo arriviamo sempre secondi o terzi. Difficile oggi per un club di Serie A puntare su un campione già fatto".

SU IBRAHIMOVIC AL MILAN: "A volte qualche grande campione può aiutare, sia tecnicamente che per l'opinione pubblica, ma sono sempre per i giovani. Ibra è unico sotto l'aspetto dell'intensità, è un campione e un uomo di grande carisma. Ma se fossi stato un dirigente del Milan non l'avrei preso".

SU PAREDES ALLA JUVENTUS: "E' un bravo giocatore, completo e ancora giovane. Può sicuramente migliorare alla Juventus. Ha cambiato molte squadre fino ad ora e questo mi fa pensare a livello caratteriale".