Damiani: "C'è un trofeo da vincere, ma i tifosi mancheranno tanto. Callejon? Sarò titolare, è importante tatticamente"

Oscar Damiani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napiani, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli.

"La posta in palio è molto alta, non ci saranno i tifosi ad aiutare, ma c'è un troifeo in gioco. Callej0n? Ha cambiato modo di giocare: era un'ala, oggi viene a dare una mano come quinto difensore. In zona gol perde lucidità, ma è un calciatore importante. Gattuso partirà con lui, Politano ha buon piede e può far male nel finale di gara. Per chi tifos stasera? Vinca il migliore".