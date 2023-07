Damiani a CN24: "Meluso ds molto capace, Osimhen? Una scelta sarebbe la migliore per tutti"

Notizie Calcio Napoli – Il procuratore sportivo Oscar Damiani è intervenuto ai nostri microfoni nel corso della trasmissione CN24Live:

“Meluso al Napoli? Contento per lui, lo conosco bene è una persona di grande qualità, un giovane serio e preparato, di solito il presidente De Laurentiis fa sempre buone scelte, poi vedremo, ma come uomo e professionista l’ho apprezzato e sono contento che abbia avuto questa grande chance. Non voglio fare paragoni tra lui e Giuntoli, l’ex azzurro ha conseguito grandi risultati vincendo anche uno scudetto, il fatto che sia andato via può significare che avesse bisogno di nuovi stimoli, ora arriva Meluso, che non è un nome altisonante ma per me è una persona capace. La cosa più importante è la società, poi avendo intorno a sé personaggi come il presidente De Laurentiis, Chiavelli, il capo scout Micheli che è bravissimo, avrà l’opportunità di crescere e migliorarsi ulteriormente, Ci sono tutti gli ingredienti per far si che anche quello dell’anno prossimo sia un grande Napoli. Meluso è un ds che si occupa dello anche dello scouting o più dell’aspetto delle trattative? Sa fare entrambe le cose, sulle trattative poi interviene il presidente a livello economico, a lui piace vedere i giocatori ed informarsi, gli piace essere al corrente di tutto quello che succede in Italia e all’estero.

Permanenza di Osimhen con eventuale clausola a meno di 100 milioni? È una situazione intelligente per tutti, al nigeriano un altro anno a Napoli farebbe bene, è molto amato e ha fatto grandi cose, speriamo possa anche arrivare in fondo nella Champions League. La richiesta per il suo cartellino diventa complicata perché molto alta ma il giocatore vale, può essere la scelta giusta. Futuro Agoumé? Il suo agente è Djibril Niang, io mi sono occupato di lui quando arrivò in Italia. Vedremo cosa accadrà è ancora giovane e ha fatto molto bene. Deve tornare a giocare a buoni livelli in una realtà che gli dia fiducia e spazio. È un ragazzo molto intelligente e calciatore valido, ha davanti una carriera importante e speriamo possa trovare la giusta collocazione”.