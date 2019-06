Damiani a CN24: "Il Psg non cerca Lozano. James Rodriguez? Fosse per me, non lo porterei a Napoli"

Oscar Damiani ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Lozano ha sicuramente delle qualità, ma non lo conosco benissimo. Non credo sia un calciatore che interessi al Psg perchè in quella zona hanno tanti calciatori. Se Giuntoli cerca Lozano, vorra dire che fa al caso degli azzurri. Non sono un grande James Rodriguez e non lo prenderei a Napoli. Se usciranno due attaccanti ne entreranno altrettanti. La perdita di Albiol sarebbe importante, Manolas è forte sull'uomo ma non bravo tatticamente"