Dalla Turchia, Davran a CN24: "Napoli su Guler e Kadioglu? Ecco il prezzo e il ruolo di questi due talenti"

Cagri Davran, giornalista di Fanatik, giornale sportivo turco, è intervenuto durante la trasmissione CalcioNapoli24Live, soffermandosi su Kadioglu e Guler seguiti dal Napoli:

Calciomercato Napoli

Arda Guler? Fossi in voi non metterei sullo stesso livello Manchester e Napoli. Ma indipendentemente lui è pronto, un giovane fortissimo. Importante, giovane o meno, è che abbia intorno a se il contesto ideale per crescere. Napoli e Manchester non fa differenza, ma la fanno i presupposti per giocare e mostrare il suo valore. Prezzo Guler? E' un grande talento, giovanissimo. Quando gioca il Fenerbahce anche i tifosi si scaldano quando lui entra in campo, tutti concentrati a vedere la sua prestazione. E' considerato la stella nascente del calcio turco: il prezzo può partire da 30 milioni ma ci può essere una asta e potrebbe far lievitare il prezzo anche a 40 milioni.

Kadioglu? Ad oggi è un calciatore che a me piace tantissimo: si impegna molto, è uno dei punti fermi della nazionale. Quando arriva Cocu sulla panchina del Fenerbahce disse: dovete andare adesso a prenderlo dal Nec, dal club olandese. Adesso lo pagate 5 milioni e potete farcela, dopo il prezzo crescerà. Infatti oggi vale 20 milioni. Posizione, preferita a destra, gioca anche a sinistra ma con l'arriva del nuovo arrivo qualcosa è cambiato. Ala destra o ala sinistra.

