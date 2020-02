Dalla Spagna: "Clausola di 180 milioni di euro per Fabian Ruiz? Nessuna squadra spenderebbe una cifra del genere"

Davide Palliggiano, corrispondente in Spagna per il Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Fabian deve capire bene dove può rendere al meglio. Lo scorso anno nel 4-4-2 di Ancelotti ha dato il meglio di sè a sinistra. In Spagna viene considerato un grande giocatore e le uniche squadre che possono permetterselo sono Real Madrid e Barcellona. Clausola da 180 milioni? Non credo nessuno possa mai spendere una cifra del genere per il calciatore".