Notizie Calcio - Il calciatore Osagi Bescome, formatosi nelle giovanili di Valencia e Levante, è morto dopo essere stato pugnanato alla fine di una festa nei pressi della Fun Zone di St Davis nele isole Bermuda.

La polizia ha informato che è stato arrestato per l'omicidio del giocatore, un giovane di 24 anni.

Osagi aveva solo 23 anni e militava ne St George's Colts. Ne 2017 asciò il Levante per cercare fortuna in Inghilterra con il Bristol City, anche se poi finì in prestito al Darlington FC.