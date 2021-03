Calciomercato Napoli - I colleghi spagnoli di 'El Pais', hanno parlato di Sarri tra le pagine del loro quotidiano:

"In casa Juve lo disprezzavano perché indossava una tuta in panchina, fumava e bestemmiava durante le conferenze stampa. I colleghi iberici, hanno poi sottolineato che allo stesso punto della stagione, l'ex allenatore del Napoli, aveva 10 punti in più di quelli raccolti da Pirlo".