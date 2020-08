Dalla Polonia, Bielanski su Karbownik: "Sa giocare a destra, a sinistra ed a centrocampo, non ha ancora espresso tutto il suo potenziale"

Ultime notizie Napoli - Stefan Bielanski, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"In Polonia danno per fatta l’operazione Karbownik-Napoli. Sa giocare anche a destra ed in mezzo al campo. E’ ancora molto giovane e non ha ancora espresso tutto il suo talento. Avrà bisogno di ambientarsi e di accrescere la propria competenza dal punto di vista tattico. Per la Roma è spuntato il nome di Piatek. Milik ha commesso un grande errore, quello di vedersi già alla Juventus. Ha sottovalutato l’ambiente napoletano che non tollera certi atteggiamenti".