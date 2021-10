Dalla Polonia, Bielanski: "Il Legia ha due facce, in Europa ha fatto benissimo. L'allenatore ha rischiato l'esonero"

Ultime notizie calcio Napoli - Stefan Bielanski, giornalista polacco, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Legia Varsavia ha due facce: in Europa sta facendo grandissime gare, mentre in Polonia sta soffrendo tantissimo, accumulando sconfitte in fila. Addirittura si dice ormai sempre con più insistenza che l'allenatore sia vicinissimo all'esonero e si vociferava di un esonero ancor prima della trasferta di Napoli. Alla fine ha avuto la meglio il buonsenso. Zielinski ha questo problema di natura fisico che si porta dietro da tempo, ma Fonseca ci punta tantissimo per le qualificazioni ai Mondiali".