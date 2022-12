Dalla Georgia, Melkadze a CN24: "Kvernadze vale più di quello che dicono, Kvara resterà 3-4 anni a Napoli"

Giorgi Melkadze, giornalista georgiano, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Kvernadze è molto giovane, ha soli 19 anni e occupa la fascia sinistra come Kvara, ma può giocare in più posizioni. Non è pronto come Kvara per il Napoli, ma può presto diventare un calciatore importante. La sua valutazione non è altissima perché gioca in Georgia, ma non vale i 500mila euro che giudicano molti. Kvara è stato eletto miglior giocatore delle Georgia, penso che Kvara abbia un futuro di almeno 3-4 anni a Napoli ".