Da Eindhoven, Elfrink a CN24: "Lozano-PSV, è il momento di tornare. Ingaggio e cifre della trattativa col Napoli"

Notizie Calcio Napoli – Il collega olandese di Eindhoven Dagblad, Rik Elfrink, è intervenuto ai nostri microfoni nel corso di CalcioNapoli24Live, condotta da Vincenzo Credendino ed Alessandro Marrazzo. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione:

“Lozano? Il PSV è contento di riaverlo di nuovo, ha avuto molto successo qui. A Napoli ha avuto buoni e cattivi periodi, ora per lui è il momento di tornare. Il PSV crede di aver completato un grande ritorno.

Ingaggio? In Olanda non si parla molto di ingaggi, quando un giocatore arriva vengono resi noti i dettagli, ma prenderà intorno ai 3 milioni di euro. È un buon segno quando i giocatori tornano a giocare dove si sono trovati bene

Differenze tra il Lozano del PSV e quello che torna dopo gli anni al Napoli? Chucky arriverà con più esperienza, è sempre pericoloso perché gioca alto, lo chiamiamo un “sopravvissuto in attacco”, dà la vita per segnare a volte. Sappiamo che non al Napoli ha segnato quanto ha fatto al PSV ma il campionato italiano è più difficile con squadre molto forti, qui invece è un po’ più facile segnare gol.

Cifre? SI parla di cifre sui 14 milioni di euro che con bonus arriveranno a 16, sono tanti soldi ma Lozano li vale. Gi azzurri volevano recuperare qualcosa sul suo acquisto e hanno trovato una soluzione che ha soddisfatto entrambi i club e il giocatore, tutti possono andare avanti.

Bakayoko resta in Olanda? Vedremo, è un giocatore di talento che gioca sulla destra, molti club di Premier e anche il Napoli lo hanno seguito, vedremo nei prossimi giorni. Il PSV gioca stasera nei playoff di Champions League ed è questo l’importante, dopo decideranno cosa fare del giocatore”.