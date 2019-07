Dall'Inghilterra, Birds: "Liverpool ieri non all'altezza, la squadra è delusa ma il merito è stato del Napoli"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Sheridan Birds, giornalista

“I giocatori del Liverpool erano consapevoli di aver giocato una partita moscia e credo che il merito sia stato del Napoli. Il Liverpool non è stato all’altezza e la squadra è un po' delusa, ma non prenderei troppo sul serio un’amichevole perché queste partite sono bellissime, ma non contano nulla e tra un mese le avremo dimenticate.

Pepè all’Arsenal? Loro possono pagare tantissimi soldi al ragazzo e il Napoli non può fare un pacchetto simile ecco perché il ragazzo potrebbe preferire l’Arsenal dal punto di vista economico”.