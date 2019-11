Daino: "Situazione particolare intorno ad Ancelotti, bisogna uscirne: servono risposte con MIlan e Liverpool!"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Daniele Daino, allenatore e dirigente sportivo

“Il Napoli non riesce a trovare continuità di risultati e anche attorno ad Ancelotti si è creata una situazione particolare: bisogna uscirne subito. Le gare di Milan e Liverpool dovranno dare delle risposte, ma la società ha tutti i diritti di far rispettare il regolamento e attribuire una multa. Certo, farla arrivare in un momento così delicato non so se sia il caso, ma il Napoli ne ha la facoltà”.