Daino: "Colpaccio possibile a Bergamo. Il Napoli ha ritrovato tre uomini fondamentali"

Notizie Calcio Napoli - Il Napoli può calare il colpaccio a Bergamo. Ne è convinto l'ex azzurro Daniele Daino intervenuto ai microfoni di Tmw Radio: "Il risultato è aperto, in primis perché stanno entrambe bene non solo fisicamente ma anche di testa. Soprattutto il Napoli, perché l'Atalanta ha continuato il suo percorso. Il Napoli ha ritrovato giocatori fondamentali come Koulibaly, Maksimovic, Insigne. Quest'ultimo sta giocando con grande umiltà. Attenzione, perché se il Napoli va in campo con l'atteggiamento giusto, può passare".

Un commento anche su Gasperini e Gattuso: "Spostano le partite. Li accomuna il collettivo. Quando vedi giocare l'Atalanta, vedi che gioca da squadra, attacca e difende con tanti giocatori. Così il Napoli, che Gattuso è riuscito a plasmare a sua immagine. Nell'impostare le gare si assomigliano molto, soprattutto nel creare gruppo".