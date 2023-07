D’Agostino: "Il Napoli ha un’arma di cui pochi parlano, ecco qual è"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista dell’Udinese Gaetano D’Agostino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Quanto ci perde il Napoli con l’addio di Kim Min-Jae? La perdita è importante, perchè il coreano ha dimostrato di essere un giocatore che veniva a sostituire Koulibaly e non l’ha fatto mai rimpiangere, anzi. Però bisogna capire come sostituirlo, il mercato moderno dice che non c’è più un valore tra difensore e attaccante forte, anche il primo può costare tanto: si spende su una sorpresa o su un giocatore affermato? Il Napoli parte da squadra da battere, non c’è tempo per fare esperimenti ed i nomi devono essere importanti. Garcia è uno intelligente, i principi di gioco di Spalletti ci vuole il giusto tempo per cambiarli: sono cose fatte talmente bene che sarebbe un danno toglierle da mezzo. Zielinski dà tanta imprevedibilità, ce ne sono pochi in giro come lui: da lui ci aspettavamo soltanto maturazione e consacrazione, l’ha dimostrato in Italia ed in Europa. Il Napoli ha un’arma di cui pochi parlano, si chiama Elmas: dal centrocampo a salire lo metti ovunque e fa bene”