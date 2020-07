Dacourt: "Osimhen grande acquisto, bisognerà vedere come si adatterà alla serie A: adoro Zielinski"

Olivier Dacourt ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Secondo me Osimhen sarà un grande colpo per il Napoli perchè ha qualità importanti. Non so se riuscirà ad ambientarsi al nostro calcio, mi auguro di sì anche se anche Henry ha fatto fatica al suo anno di Juve. La Juve vince sempre da 9 anni in Italia perché hanno una base solida ed ogni anno hanno aggiunto sempre tasselli importanti. Quando ero all'Inter vincemmo lo scudetto dopo 17 anni nonostante avessero avuto giocatori forti. A Napoli e Roma c'è una pressione maggiore rispetto a Milano e Torino perchè i meridionali sono passionali. Se sei in testa già parlano di campioni e questo non va bene: se vinci una gara sei un fenomeno, se perdi sei scarso. Questo toglie tranquillità. Tra gli azzurri adoro Zielinski"