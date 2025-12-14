Da Udine, Vescini: "Lucca è molto temuto qui in Friuli! Ecco i possibili 11 anti-Napoli"

Ultimissime Calcio Napoli - A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Vescini, giornalista di Dazn e TuttoUdinese. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Chi saranno i titolari scelti da Runjaic per la sfida al Napoli?

I padroni di casa si accontenterebbero anche di un pareggio?

“L’Udinese viene da due brutte sconfitte, in particolare quella con genoa che era da non sbagliare. C’è necessità di ritrovare certezze e punti in casa, perché i bianconeri si differenziano dalle squadre che devono salvarsi proprio per i punti in casa. Bisogna strappare almeno un punto, sarebbe un segnale importante”.

Qual è il calciatore partenopeo maggiormente temuto ad Udine?

“Lucca è molto temuto, nonostante abbia trovato un allenatore più esigente e non stia rendendo bene. Col gol ritroverebbe fiducia e c’è timore per questo motivo, anche se parlare di un singolo, in casa Napoli, è riduttivo, essendo la squadra più forte del campionato insieme all’Inter.”