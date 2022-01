Da Salerno, D’Angelo: "Colantuono? La partita contro il Napoli sarà decisiva! Sabatini potrebbe fare un paio di colpi"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Tommaso D’Angelo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il momento della Salernitana? Ha bisogno di giocatori pronti all’utilizzo, doveva essere rafforzata viste le carenze nel girone d’andata: col Napoli potrebbero esserci dei rinforzi, Sabatini potrebbe acquistare calciatori già esperti in Serie A, ad esempio Fazio della Roma. Siamo a martedì, probabilmente qualche acquisto ci sarà.

Colantuono? La partita contro il Napoli conterà, il presidente Iervolino già aveva pensato ad un cambio in panchina e contro il Napoli sarà decisiva.

Punti forti della Salernitana? Difficili vederne con la squadra allestita, agonisticamente riusciva a mettere in campo le proprie doti per sopperire alle carenze tecniche. La nuova proprietà ha restituito fiducia in una reazione non vista contro la Lazio, vediamo se Sabatini riuscirà ad inserire un paio di pedine in vista del Napoli”