A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Paolo Cericola, giornalista

“La coppa Italia è un obiettivo per la Lazio perché nessuno nella Capitale crede che a fine stagione la squadra possa essere seconda in classifica. In questo momento tutto è meraviglioso e gira tutto alla perfezione, ma potrebbe cambiare qualcosa, ecco perché la coppa Italia diventa importante e stasera la Lazio affronterà il Napoli con la massima concentrazione per fare suo il risultato”.