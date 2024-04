Da Monza, Peduzzi: "Palladino andrà via da Monza, ma Sarri gli ha rovinato i piani..."

A “1 Football Night”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Peduzzi, direttore di monzanews e corrispondente di Radio Sportiva. Di seguito, un estratto dell’intervista:



Come sta il Monza dopo la sconfitta contro il Toro?

“Si può dire incazzato? È tanto incazzato. Pensate che nel post partita non ha nemmeno parlato Palladino, un tecnico tranquillo. Quanto visto in campo è stato qualcosa di scandaloso. Il Monza è stato fortemente penalizzato da Aureliano. È stato concesso un rigore discutibile, sono state riservate due ammonizioni altrettantod discutibili a Pessina. C’era un rigore non concesso su Dani Mota. Domenica, dunque, il Monza farà una super partita. In questo momento i brianzoli sono a meno tre dal Napoli e cercheranno di chiudere alla grande il ciclo Palladino, conquistando l’Europa che può essere la storia”



Può essere Napoli la destinazione di Palladino il prossimo anno?

“In questi giorni ho letto di tre possibili nomi per la panchina azzurra, tra cui non figurava Palladino. Tuttavia, a me risulta che Raffaele piaccia molto a De Laurentiis. Va compreso, però, che per ogni squadra ci sono tre o quattro nomi in ballo. Palladino piace alla Roma, alla Juventus e alla Fiorentina. I pezzi del puzzle sono tanti, non abbiamo certezze. Quel che so è che il candidato numero uno per il Napoli è italiano”



Sarri ha rovinato i piani di Palladino?

“Palladino era in pole per la panchina della Lazio. È arrivato Tudor, e resterà da vedere l’impatto del tecnico croato in biancoceleste. È certo, ormai, che Palladino andrà via da Monza. Dispiace, il tecnico campano ha fatto vedere un gran calcio. Il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti”