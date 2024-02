Da Milano: "Pioli al Napoli? Dopo 4 anni e mezzo ho una sensazione..."

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Adriano Ancona, giornalista:

“Il Milan concede troppo anche contro avversari non di prima fascia. Non saper tenere ed amministrare il vantaggio mette un pò in discussione il lavoro svolto da Pioli e poi le difficoltà sono soprattutto in difesa: 27 gol sono troppi. In attacco invece, la risorsa sta anche nella panchina perchè ha fatto spesso la differenza chi è subentrato.

Il Milan credo che non precipiterà fino al punto di perdere il posto in Champions anche perchè non ha più la coppa Italia. L’ultima strada che porta all’Europa League non credo che peserà a tal punto che se il Milan dovesse vincerla comporterebbe la riconferma di Pioli.

Pioli al Napoli? Anche il Napoli si trova con tanti interrogativi in panchina. Dopo 4 anni e mezzo al Milan, credo che si vada verso una conclusione".