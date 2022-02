Da Milano, Costantino: "Inter? Uscire indenne dal Maradona sarebbe tanta roba al momento"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Fabio Costantino, giornalista di FcInterNews.

"Chi si aspettava un turnover stile Empoli rimarrà deluso perché Inzaghi vuole giocarsi questo quarto di finale. La notizia dello sputo di Lautaro Martinez di fatto non esiste, DAZN ha chiarito che non c'è niente, sento ancora dire che deve decidere il Giudice Sportivo ma cosa deve decidere? Una cosa portata avanti solo sui social. L'Inter crede alla Coppa Italia, Inzaghi la gioca sempre al massimo delle forze. Ovviamente poi dopo il Napoli c'è il Liverpool e la sconfitta nel derby pesa ma già passare il turno in Coppa Italia sarebbe un toccasana. Uscire indenne dal Maradona sarebbe tanta roba al momento"