Da Crotone, Palermo: "La squadra di Cosmi vuole salvarsi e non ha nulla da perdere, farà il possibile"

Ultime notizie calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Bruno Palermo, corrispondente da Crotone:

“Quando il Crotone e Cosmi si sono uniti non c'era un progetto a lungo termine, non so se Serse Cosmi resterà o meno, ha il contratto in scadenza al 30 giugno. Intanto, sicuramente il Crotone vuole salvarsi e credo anche che i giocatori siano maggiormente predisposti a far bene: ormai non hanno nulla da perdere".